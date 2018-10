Une mouture enrichie du livre «Mon cinéma - 350 films à voir ou à revoir»

Le journaliste montréalais Marc-André Lussier publiera mardi une mouture enrichie de son livre paru en 2013, intitulé Mon cinéma - 350 films à voir ou à revoir. Depuis 35 ans, il dresse la liste de ses 10 meilleurs films de l'année, ce qui offre une excellente sélection d'oeuvres en tout genre. Entrevue.

Le journaliste de La Presse a vu des milliers et des milliers de films au cours de sa carrière. Bon an, mal an, il a une idée assez précise de l’offre cinématographique en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Normal, c’est son métier.

Ainsi, Marc-André Lussier sait de quoi il parle en matière de cinéma.

De plus, ce livre qu'il propose - une impressionnante liste de films renfermant ses tops 10 cumulés au fil des 35 ans - est néanmoins accessible. Outre les titres des oeuvres, ceux-ci sont accompagnés d'analyses et de portraits d'artistes.

«Chaque critique a son approche personnelle, a affirmé Marc-André Lussier en entrevue dans le cadre de l'émission Week-end extra. Certains vont préférer faire découvrir des œuvres, tandis que d’autres, qui travaillent dans des médias de masse, devront tenir compte des gens à qui ils s’adressent.»

«J’ai le grand bonheur d’aimer à peu près tous les styles de films. [...] Je défends aussi le cinéma d’auteur tout comme le cinéma populaire bien fait.»

Le livre Mon cinéma - 350 films à voir ou à revoir est publié par les Éditions La Presse. Il sera en librairie le 8 octobre. 368 pages.

René Homier-Roy en a signé la préface.