Le nouvel album de Twenty One Pilots, «Trench»

Le populaire duo américain Twenty One Pilots a finalement fait paraître un nouvel intitulé «Trench», vendredi.

Tyler Joseh et Josh Dun ont fait patienter leurs amateurs assez longtemps après la sortie de leur apprécié album Blurryface, il y a trois ans.

Il faut spécifier que les deux gars ont été discrets depuis un an en raison d’une dépression affectant Tyler Joseh.

Paru vendredi, cet opus éclectique (funk, reggae, électro, hip hop) comprend 14 pièces de pop-rock alternatif assez bien travaillées.

Mentionnons les morceaux My Blood, Jumpsuit, Leviate et Nico And The Niners.

Le groupe entamera une imposante tournée internationale entre octobre 2018 et juin 2019.

Le duo montera sur la scène du Centre Bell, le 22 mai.