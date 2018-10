Sortie du mélancolique album Dans le noir : «J'ai [quand même] une très belle vie» - Safia Nolin

La chanteuse Safia Nolin a récemment proposé un second album de compositions originales, Dans le noir. Entrevue avec l’artiste dans le cadre de l’émission Week-end extra, dimanche.

L’opus - sorti le 5 octobre via le label Bonsound - renferme 13 chansons folk brodées de mélancolie, voire de déprime. C’est ainsi que l’artiste qualifie ses fragiles nouveaux morceaux.

Cela dit, elle a affirmé avec une légère dérision que la vie ne l’afflige pas pour autant.

«Je suis une personne très heureuse. J’ai une super belle vie. Mais, je fais beaucoup d’anxiété, ce qui teinte un peu mon bonheur. Autrement, j’ai des amis merveilleux, je suis proche de ma famille, j’adore mon travail, je mange bien, je dors bien, je vais à la piscine, j’adore les animaux. Tout va bien!»

Évidemment, cette relative béatitude n'a pas empêché Safia Nolin de composer des chansons tristes: «Dans le noir est un album de rupture à toutes les sauces : amoureuse (Lesbian Break-up Song), amicale, familiale ou encore avec moi-même.»

Enregistré et mixé en huit jours au Wild Studio à Saint-Zénon, Dans le noir est un album triste réalisé par Safia et deux collaborateurs de longue date, à savoir Joseph Marchand et Philippe Brault.