Père de famille de 27 ans décédé de la COVID-19 | «Il n'y croyait pas»

«Si j’avais été convaincue, Kevin, on l’aurait encore avec nous aujourd’hui. Parce qu’il me faisait confiance. Si je lui avais dit : ‘’tu y vas, on y va’’. Mais je n’étais pas dans l’équipe des pro-vaccins, ni des anti-vaccins. J’étais dans l’équipe qui regarde la vague. On voit ce qui se passe. Je me sens coupable de ne pas m’être mobilisée. J’avais un doute avec les chiffres véhiculés par les médias. Et ce n’était pas aidant»