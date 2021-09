Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 publiées mardi font état de 469 nouveaux cas et de six décès.

On dénote 321 hospitalisations, soit une augmentation de 22 par rapport à la veille et 94 personnes sont traitées aux soins intensifs, une diminution d'un patient par rapport à lundi.

7 218 doses de vaccin ont aussi été administrées depuis les dernières 24 heures.