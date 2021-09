Vindredi groovy | Autriche, Moldavie et succès éphémères

Comme toujours, la journée de vendredi est synonyme du Vindredi et cette fois, elle est placée sous le signe des raretés.

Raretés vinicoles, car nous partons à la découverte de curiosités de l’Autriche et de la Moldavie. Raretés musicales, aussi, en ciblant des groupes et des artistes qui n'ont vraiment eu qu'un succès marquant au cours de leur carrière.

Comme toujours, l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois, la chroniqueuse Catherine Beauchamp et MC Gilles boivent et commentent.

Vins

1 - Grüner Veltliner à l’apéro

Domäne Wachau Grüner Veltliner - Selection 2019

Vin blanc | 750 ml | Autriche - Niederösterreich

19,35 $

Caractéristiques: 1,3 g sucre, biodiversité 3%, Heinz Frischengruber, maître de chai

2 - Un Vin Orange bio autrichien. Avec de la fondue au fromage, c’est top.

Meinklang Kontakt 2020

Vin blanc | 750 ml | Autriche - Burgenland

21,85 $

Cépages: Welschriesling 50 %, Pinot gris 30 %, Traminer 20 %

Caractéristiques: 1,2 sucre, biodynamique.

3 - Connaissez-vous les vins de la Moldavie? Disponibles en importation privée en caisses de 6 bouteilles. Facile à commander. Livraison dans une SAQ près de chez vous.

Fautor Fumé Blanc

Fautor - Sauvignon blanc

41$

Caractéristiques: Creé en 1997, haut de gamme.

4- Un vin typiquement Moldave pour accompagner des viandes grillées et impressionner vos invités

Vignoble Fautor

Vin rouge - Fautor

Cépages: Rara Neagra, Feteasca Neagra

41$

Musique

Norman Greenbaum - Spirit In the Sky

Soft Cell - Tainted Love

Toni Basil – Mickey

Taco - Puttin' on the Ritz

Nena - 99 Luftballons

A-Ha - Take On Me

Bobby McFerrin - Don't Worry, Be Happy

Deee-Lite - Groove Is In the Heart

EMF – Unbelievable

Vanilla Ice - Ice Ice Baby

Right Said Fred - I'm Too Sexy

Los del Rio - Macarena

Lou Bega- Mambo No. 5 (a Little Bit of...)

4 Non Blondes – What’s up

Nathalie Imbruglia - Torn

Meredith Brooks - Bitch

Peter Bjorn And John - Young Folks

The Verve -Bitter Sweet Symphony