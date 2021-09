Primes aux infirmières | « L'argent n'achète pas tout ! » -McSween

« Il y a un côté positif : quand on a un objectif, ça prend une mesure cohérente. Des gens sont à temps partiel et on veut les convaincre de travailler à temps plein. On prend un bâton et on met une carotte de 15 000 $ au bout, puis on espère que ça va fonctionner. Cela dit, il y a des bémols à l'approche du gouvernement : l'argent n'achète pas tout ! »