Transformations dans le réseau de la santé | Le ministre Christian Dubé répond aux questions de Paul Arcand

Les primes, qui seront en vigueur pour un an, seront versées en deux paiements. Elles vont varier de 12 000 $ à 18 000 $ en fonction du statut des travailleurs impliqués.

Selon le premier ministre François Legault, elles sont le symbole d’une passerelle vers un nouvel environnement de travail, qui sera plus stimulant et plus agréable.