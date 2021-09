La présidente de l'UDA commente l'affaire Guillaume Lemay-Thivierge

« Il va être difficile de justifier pour des raisons de liberté individuelles de ne pas protéger plus de 90 % des autres artistes sur un lieu de tournage. Cet artiste-là, je lui suggère de téléphoner à l’UDA et on va regarder cas par cas. Si le scénario le justifie, c’est clair que l’on ne pourra pas défendre les libertés de cette personne-là sous prétexte qu’elle a des droits. »