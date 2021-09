Aide aux infirmières | «Est-ce que la passerelle va être assez solide pour arriver à l’organisation du travail?»

Décentralisation des horaires

Élément crucial dans cette organisation du travail, la décentralisation des horaires. En gros, qui fait quoi et à quel moment. Et les problèmes liés à ces horaires, notamment la quantité de TSO (temps supplémentaire obligatoire), sont bien plus importants dans les hôpitaux francophones qu’anglophones.

« Dans le milieu anglophone, la décentralisation des horaires est en place depuis longtemps. Il y a une valorisation… Il y a une culture de la valorisation de l’efficacité des infirmières. »

