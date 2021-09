COVID-19 | Une professeure non vaccinée aurait contaminé plusieurs élèves d’une école primaire

Une professeure non vaccinée aurait contaminé plusieurs élèves d’une école primaire. La mère de l’un des enfants infectés a raconté l’histoire au micro de Patrick Lagacé.

L’animateur n’a pas nommé ni l’école, ni le nom de l’enseignante en question en faisant l’entrevue avec la mère – nommée Isabelle - de deux enfants qui fréquentent l’établissement scolaire.

De son côté, de regroupements et de fil en aiguille, la mère a pu identifier l’enseignante en question et elle a été sur la page Facebook de cette dernière.

« Et là, j’ai vu des statuts antivax et complotistes. J’étais outrée et je me suis dit qu’elle ne devait pas être vaccinée. »

L’ainé d’Isabelle a précisé que lui et les autres élèves avaient été incités à enlever leurs masques lors d’un exercice de méditation au cours de la semaine dernière, dans la classe de ladite enseignante.

On écoute l’entrevue…