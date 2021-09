Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 587 nouveaux cas et de neuf décès.

On dénombre 274 hospitalisations, soit une diminution de six par rapport à la veille alors que 86 personnes se retrouvent aux soins intensifs, soit une diminution de six par rapport à lundi.

Quant à la vaccination, 10 204 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures.