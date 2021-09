Coronavirus | Hausse des hospitalisations et 821 nouveaux cas

Le ministère de la Santé rapporte, samedi, 821 nouvelles infections et une hausse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le nombre de nouveaux cas porte à 751 la moyenne au cours de la dernière semaine.

Trois morts s’ajoutent au bilan des décès.

On compte désormais 264 hospitalisations, soit deux de plus que la veille. Du nombre, 89 sont aux soins intensifs, six de moins qu’il y a 24 heures.

Plus de 600 (609) des 821 nouveaux cas étaient liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin depuis moins de 14 jours.