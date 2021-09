J.E. dans les coulisses de la vaccination

Il s’est dit et écrit des milliers de choses depuis le début de la campagne de vaccination au Québec, publiquement et en privé.

Pour ce qui est des extraits publics, ils sont connus et on peut les retracer dans des textes, des extraits audios et des segments télévisuels.

Pour ce qui s’est dit en privé, le documentaire proposé par l’émission J.E. portant sur les coulisses de la campagne de vaccination, qui sera présenté vendredi soir, à 21 heures, sur les ondes de TVA, s’avère essentiel.

Au micro de l’animateur Bernard Drainville, le journaliste Félix Séguin explique comment lui ainsi que les caméramans Martin Beaulieu et Kevin Crane ont eu accès à des rencontres privés gouvernementales depuis le mois de janvier afin de monter l'envers du décor.