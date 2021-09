Résidences privées pour ainés | «Nous risquons fortement de tomber en bris de services, quoiqu’en pense M. Dubé »

« C’est difficile de savoir exactement combien de personnes ne sont pas vaccinées adéquatement. On a toutefois sondé nos membres. On parle d’environ 20 pour cent d’employés non vaccinés. Évidemment, ces 40 000 employés ne travaillent pas exclusivement à donner des soins. Il y a la cuisine, l’entretien, l’administration, etc. Bref, c’est un casse-tête. On a beaucoup discuté avec nos membres, dont plusieurs sont inquiets. Nous risquons fortement de tomber en bris de services, quoiqu’en pense M. Dubé. [...] On aimerait remplacer la mesure de la vaccination obligatoire par du dépistage. Ainsi, les opérations pourront continuer. »