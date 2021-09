20 000 travailleurs non vaccinés de la santé seront à remplacer | «Comment peut-on croire que cela n’aura pas d’impacts sur les services ?»

« 20 000 travailleurs ! Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas de bris de services pour les patients. Il se met la tête sur la bûche. Aucun bris, alors qu’on sait que sur ces 20 000 travailleurs non vaccinés, au moins 10 000 d’entre eux œuvrent auprès des patients. Si on enlève 10 000 préposés, infirmières et autres donneurs de soins, comment peut-on croire que cela n’aura pas d’impacts sur les services ? J’ai hâte de voir ça. M. Dubé se met à risque politiquement. Cela dit, on souhaite qu’il réussisse, puisque ce sont les soins qui seront affectés. »