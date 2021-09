Incitatifs pour les infirmières | «Beaucoup, beaucoup d’argent dans les primes» -Luc Ferrandez

« On sait que ça va être des primes à l’embauche, des primes nuits, soirs et fin de semaine, des primes à l’urgence... Et là, la FIIQ va tellement résister à ça. Elle ne veut rien savoir. Ce qu’elle veut, c’est une augmentation du salaire moyen. »

« J’entendais, hier, l’infirmière à l’émission de Patrick Lagacé », note Nathalie Normandeau.

« Elle a traversé le Québec pour l’Ontario. Ratio patients/infirmières? Quatre en Ontario pour 14 au Québec. Après ça, on va se demander pourquoi les infirmières sont fatiguées…

« Deuxièmement, selon un article du Devoir en 2020, 60 pour cent du personnel dans le réseau est à temps partiel (pour les nouvelles infirmières embauchées après 2020).