COVID-19 dans les écoles primaires et secondaires du Québec | «Si on compare avec l’année dernière, il y a deux à trois fois plus de cas et d’écoles»

«Si on compare avec l’année dernière, je dirais qu’il y a deux à trois fois plus de cas et d’écoles. On est rendu à 20% des écoles au Québec qui sont aux prises avec des cas de COVID, soit 620 écoles. Il y a aussi 18% des éclosions qui sont en milieu scolaire au Québec, avec 1186 cas. Ça bouge avec une centaine de cas par jour et une cinquantaine de nouvelles écoles par jour, donc, une croissance de 10 à 15% chaque jour. Ça va très rapidement»