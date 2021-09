Covid-19 | Les nouveaux cas et les hospitalisations toujours en hausse

Le nombre de nouvelles infections et d’hospitalisations a continué de grimper, samedi, lorsque la santé publique a dévoilé son bilan quotidien.

Pas moins de 995 nouveaux cas ont été dénombrés lors des dernières 24 heures. Trois décès s’ajoutent au lourd bilan.

Un total de 218 personnes sont hospitalisées, 11 de plus que la veille. Du nombre, 75 d'entre elles sont aux soins intensifs, une augmentation de trois en regard du bilan précédent.

Plus de 88 % de la population âgée de plus de 12 ans a reçu une dose de vaccin et 81 % est adéquatement vaccinée.