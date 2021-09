Mise à jour sur la COVID-19 | « On constate des éclosions dans les milieux de travail et à l’école »

« Avec le retour en entreprise et au bureau de certains travailleurs, on constate beaucoup d’éclosions ; plus de la moitié de celles-ci concernent le milieu du travail. On voit également apparaître des éclosions dans les écoles. Mais, il est encore trop tôt pour avoir un vrai portrait. On devra attendre le 30 septembre afin de mesurer l’impact du variant Delta dans les établissements scolaires. Même si on est vacciné, il faut respecter les normes sanitaires, dont le port du masque. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux. »