Comment convaincre une personne d’aller se faire vacciner? | En essayant d’abord de ne pas la convaincre, nous dit un expert

«Il ne faut pas les traiter d’imbéciles et les juger. Il faut voir ces personnes comme des victimes de la désinformation. Avec de la bienveillance, il faut lui donner les informations plus pertinentes. Si on se sent jugé, on risque de s’opposer à l’autre et on va s’enfermer dans nos théories et on ne s’ouvrira pas à autre chose. Avec la bienveillance, on est plus ouvert»