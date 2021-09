Doublement vaccinée, elle a attrapé la COVID-19 | «Une chance que je suis vaccinée parce que j’aurais probablement été un cas d’hôpital»

«Je vais un peu mieux que la semaine dernière quand j’ai écrit mon statut Facebook. Mais je ne peux pas dire que je suis rétablie à 100%. Je ne me reconnais pas beaucoup dans le reportage alors que les gens rapportaient ça comme un gros rhume. Moi, c’est pas mal plus que ça. Je me sens encore un peu tout croche. J’ai pas mal eu tous les symptômes qui apparaissent sur la liste : fièvre, gros maux de tête, perte de l’odorat, un peu de toux, fatigue, vertiges. Je n’ai jamais eu de rhume comme ça dans ma vie. C’est assez intense. J’ai déjà eu des bronchites dans ma vie, mais je ne me souviens pas de m’être sentie comme ça. Il y a une faiblesse généralisée qui est vraiment particulière. C’est plus qu’un gros rhume»