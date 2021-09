Immunité collective? | «Il faut arrêter de penser que c’est notre voisin qui va nous protéger» - Le Dr André Veillette

Dans un message transmis sur Facebook avant le long week-end de la Fête du Travail, le ministre de la Santé Christian Dubé a fait part de ses inquiétudes quant à la suite des choses durant la pandémie.

Parmi ses commentaires, celui des mutations du coronavirus – comme le dominant variant Delta présentement – l’inquiète au point qu’il craint que cela nuise à l’immunité collective.

« Avec l’incidence de la transmission sur plusieurs continents, de l’Afrique en passant par l’Asie, le sous-continent indien et les Amériques, le virus a de grandes chances de muter sous la forme de variants qui nous poseront des défis constants dans les mois et peut-être même les années à venir. Au lieu de chercher la date où tout ça va se terminer, on va devoir apprendre à vivre avec le virus. On va devoir accepter un certain nombre de cas et un certain nombre d’hospitalisations, si on veut retrouver une vie normale. »