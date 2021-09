Décès soudain d’un sportif de 25 ans | Gare aux produits dopants

«On a découvert qu’il avait un épaississement de toutes les parois du cœur, de tout le muscle cardiaque. Avec des informations recueillies auprès des proches et des partenaires d’entraînement, on savait que M. Gagnon faisait l’usage de stéroïdes anabolisants depuis plusieurs années. Et depuis quelque temps, il utilisait du Clenbuterol, une substance qui fait ouvrir les bronches. On s’en sert dans le domaine vétérinaire. C’est une substance hautement toxique et excessivement dangereuse. C’est un produit dopant illicite au niveau du sport qui permet d’avoir une fonte de la graisse et une augmentation de la masse musculaire. Pour avoir ces effets, il faut l’utiliser à haute dose. C’est interdit ici, les gens s’en procurent via des plateformes web ou sur le marché noir auprès d’autres utilisateurs dans les salles de sport»