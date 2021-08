Les incohérences des anti-vax | Contre la vaccination, mais pour un remède de cheval non approuvé!

«Il n’y a pas d’études solides qui concluent que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas utiliser ça maintenant, le dosage n’est pas connu. Ça demande une prescription médicale et le médecin ne le fera pas parce que ce n’est pas reconnu. Si vous vous le procurez illégalement, ce ne sont pas les mêmes dosages. Un cheval et un humain n’ont pas le même poids. On connaît les effets secondaires d’un dosage normal comme la nausée, la diarrhée et les maux de ventre. Et c’est relativement sécuritaire à des doses humaines. Prendre des doses de cheval, on ne sait pas ce qui va arriver. On peut atteindre un seuil de toxicité qui peut être dangereux. Et le deuxième risque, c’est de compter sur un produit et un traitement qui ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas vous soigner avec ça ou prévenir la maladie au lieu de vous faire vacciner ou de prendre des mesures sanitaires qui s’imposent»