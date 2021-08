Le bilan quotidien de l'évolution de la COVID-19 fait état mardi de 425 nouveaux cas.

Un décès est à déplorer alors que les hospitalisations sont en hausse pour atteindre 131 personnes hospitalisées (36 aux soins intensifs) à cause de la maladie, six de plus que la veille.

Plus de 22 000 doses du vaccin ont été administrées au cours des dernières 24 heures.