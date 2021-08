Lundi, les autorités sanitaires annonçaient que les personnes immunosupprimés ou dialysés pourront recevoir une troisième dose de vaccin au Québec.

À notre antenne, mardi matin, le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, expliquait qu'il s'agit de l'un des nombreux moyens mis de l'avant afin que le virus soit le plus possible éradiqué à travers le monde.