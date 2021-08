COVID-19 | Le match entre les Carabins et le Vert & Or est reporté

La COVID-19 vient pertuber le début de saison du football universitaire québécois.

Le match d’ouverture de la saison 2021 entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke est reporté en raison d’un cas de COVID-19 et il pourrait être annulé.

Les Carabins devaient affronter le Vert & Or à 14 h, à Sherbrooke. Le match a été repoussé à 16h, au mieux. Une décision concernant sa présentation sera prise en fin d’avant-midi, ont indiqué les Carabins par voie de communiqué.

Un joueur des Carabins, doublement vacciné, a obtenu un test positif à la COVID-19, vendredi après-midi. Présentant des symptômes mercredi, le joueur avait été mis rapidement en isolement et testé le lendemain, soit jeudi.

Suite à une analyse de la situation par l’équipe médicale des Carabins et la Santé publique régionale de Montréal, celle-ci a recommandé tard vendredi soir qu’une quinzaine de joueurs soient testés, ces derniers ayant été en contact modéré avec le joueur concerné lors des entrainements tenus plus tôt au cours de la semaine.

Ces tests seront effectués ce matin et les résultats seront connus en fin d’avant-midi. Si tous les tests s’avèrent négatifs, le match pourrait avoir lieu, à condition que la Santé publique n’exige plus le port du masque de procédure aux quinze joueurs concernés.

Après discussion avec son équipe médicale, l’organisation des Carabins a déjà écarté l’option de faire porter un masque à certains de ses joueurs, sous leur casque, en plus du protecteur buccal, dans un contexte de compétition de haut niveau. Des discussions sont en cours samedi matin à ce sujet. Si cette exigence est maintenue, le match sera annulé.