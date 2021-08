Bilan COVID, jeudi | Importante hausse de cas au Québec

Le bilan quotidien de l'évolution de la COVID-19 démontre une hausse importante des cas avec 603 nouvelles infections.

On déplore un décès et les hospitalisations sont elles aussi en augmentation avec 13 de plus que la veille pour un total de 119, dont 36 aux soins intensifs.

Plus de 31 000 doses du vaccin ont été administrées durant la journée de mercredi.

Le ministre de la santé, Christian Dubé, a indiqué que les personnes non adéquatement vaccinées ont huit fois plus de risques d'attraper la COVID et près de 20 fois plus de risques d'être hospitalisées.