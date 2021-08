Rentrée scolaire à Montréal | «On a une hausse qu'on va vivre au cours des prochaines semaines» -Dre Mylène Drouin

« Là où on n'est pas très bon dans ma région à Montréal, c'est chez les 12-17 ans. On est vraiment dans un sprint de faire la tournée de toutes les écoles (...) On a une hausse qu'on va vivre au cours des prochaines semaines, mais si on continue, qu'on donne un dernier coup, j'ai quand même espoir qu'on puisse ne pas refermer, ne pas reconfiner comme on l'a vécu l'automne passé. »