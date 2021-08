COVID-19, mercredi | «On va annoncer 550 cas aujourd'hui; le variant est très, très fort» -Christian Dubé au micro de Paul Arcand

« On va annoncer 550 cas aujourd’hui; le variant est très fort. Sur les 19 personnes qui sont entrées à l’hôpital, il y en a 90 % qui sont non vaccinées. C'est assez clair. C'est pour ça qu'en ce moment on met beaucoup d’emphase sur continuer à vous faire vacciner (...) Ce sont 19 personnes qui ne nous permettent pas de faire du rattrapage de chirurgies. »