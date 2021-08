COVID-19 | 563 nouvelles infections au Québec

Le Québec dénombre ainsi plus de 500 infections pour une deuxième journée d’affilée.

Les deux-tiers des nouvelles infections quotidiennes sont liées à des personnes qui n’étaient pas vaccinés ou qui avaient reçu leur première dose depuis moins de 14 jours.

Le nombre de personnes hospitalisées est désormais de 90, trois de plus que la veille. Du nombre, 30 sont aux soins intensifs, un chiffre inchangé en regard de la veille.

Aucun décès ne s’est ajouté au bilan meurtrier lié à la pandémie.

Plus de 85 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une dose et 75 % d'entre elle en a reçu deux.