Bilan COVID-19 | Plus de 500 nouvelles infections et deux décès

La hausse quotidienne de nouvelles infections liées au coronavirus a franchi la barre symbolique des 500 cas au Québec, vendredi.

C’est en effet 527 nouveaux cas qui ont été comptabilisés pour la journée de jeudi, auxquels s’ajoutent deux décès. Pas moins de 11, 279 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Quatre-vingt-sept personnes sont hospitalisées, quatre de moins que la veille, mais 30 d’entre elles sont aux soins intensifs, soit trois de plus qu’il y a 24 heures.

Plus de 75 % des Québécois âgés de 12 ans et plus ont été doublement vaccinés et 85 % de la population a eu droit à une première dose.