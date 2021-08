Perte d'efficacité du vaccin contre la COVID-19 | «Une troisième dose sera vraisemblablement administrée d'ici début 2022»

«De façon générale, au Québec, on doit être fier de ce que la population a accompli. Le taux de vaccination est assez élevé; plus de 75 % de la population de plus de 12 ans est adéquatement vaccinée. Certes, on aura une cinquième et une sixième vagues, puisque d'autres pays dans le monde tardent à bien se protéger, mais on ne connaîtra pas d'autre vague comme l'an passé. J'ai l'impression qu'une troisième dose sera néanmoins administrée à la fin 2021 ou au début 2022.»