Réponses du Dr Weiss | Qu’est-ce qu’on doit savoir sur la 4e vague et sur le variant Delta au Québec?

« On sait que le vaccin fonctionne contre le variant Delta (...) Ce qu’on sait aussi, c'est que le variant Delta est en train de devenir le variant dominant au Québec. On a probablement autour de 60% et plus de nos souches qui sont des variants Delta. Il se transmet beaucoup plus que l'ancienne souche (...) Est-ce qu'il rend les gens plus malades, il y a un certain débat à ce sujet pour l'instant. Les gens qui sont hospitalisés sont plus jeunes que ce qu'on voyait dans les vagues précédentes. »