Soignants qui refusent le vaccin | «C’est comme si un alcoolique affirmait que le fait de ne pas pouvoir conduire en état d’ébriété brimait ses droits et libertés»

«Allumez un peu! Les gens qui vont à l’hôpital y vont pour guérir, pas pour attraper une autre maladie. S’ils ne veulent pas se faire vacciner, c’est de leur affaire, mais qu’ils n’aillent pas en contaminer d’autres. Restez chez vous. Me semble que c’est un manque de respect envers les autres personnes. Nous, on s’est fait vacciner pour ne pas transmettre la maladie et eux, ils sont dans le système de santé et ce n’est pas pour eux? Voyons donc! C’est comme si un alcoolique affirmait que le fait de ne pas pouvoir conduire en état d’ébriété brimait ses droits et libertés»