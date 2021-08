Vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé? | «Une question de gros bon sens», selon le PLQ

«Il n’y a pas une semaine qui passe sans que je reçoive des cris du cœur de différents travailleurs de la santé qui demandent à ce que ce soit mis en application. Avec la pénurie, on ne sera pas plus avancés si on perd des travailleurs qui sont malades, comme ç’a été le cas durant la première vague, la deuxième et la troisième vague. Il faut protéger ce personnel, l’ensemble du réseau et les patients»