Tokyo 2020 | «Les femmes dans mon sport ne se feront plus dire qu’elles n’ont pas le droit d’être dans mon sport» -Laurence Vincent Lapointe

«Les médailles représentent un instant d’histoire. L’inclusion des femmes canoë aux Jeux olympiques représente pas mal plus, parce que ça me dépasse beaucoup plus en tant qu’athlète et en tant que personne. Ça veut dire qu’à partir de maintenant, les femmes dans mon sport ne se feront plus dire qu’elles n’ont pas le droit d’être dans mon sport. Elles n’auront plus à vivre ce que j’ai vécu dans le passé. Ça, c’est beaucoup plus important que les médailles. On a marqué l’histoire avec ça et je trouve ça incroyable.»