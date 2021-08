Rentrée scolaire | «Deux enjeux majeurs : le décrochage et les apprentissages non réalisés»

«Plus la rentrée sera normale, mieux ce sera pour les jeunes. De manière générale, on s’est distingué pour une fois au Québec à propos de l’éducation. Le fait d’avoir persévéré à maintenir nos écoles ouvertes est une bonne chose. Maintenant, il y a deux enjeux majeurs : le décrochage scolaire et les apprentissages non réalisés lors de la dernière année.»