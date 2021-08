Activités parascolaires | «Leur organisation se fait en septembre, donc ça ne pose pas de problème» -Le ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge avait dit en juin que ce serait une «rentrée scolaire normale». Or, ce ne sera pas le cas. Les étudiants devront porter un masque dans les aires communes, notamment, et le passeport vaccinal sera requis pour certaines activités parascolaires.

L'enjeu du passeport vaccinal par rapport aux activités parascolaires est possiblement ce qui a fait le plus de mécontentement parmi les parents, mercredi, à la suite de la conférence de presse du gouvernement. On ne connaît pas pour l’instant les activités visées. Plusieurs auraient apprécié plus de détails de la part de M. Roberge, qui a présenté mercredi une mise à jour des modalités de la rentrée scolaire.