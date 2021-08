Revue de presse | «Québec a décidé de reculer partiellement quant à son plan pour la rentrée scolaire»

«Devant la menace d’une quatrième vague de COVID-19, Le gouvernement du Québec a décidé de reculer partiellement quant à son plan pour la rentrée scolaire. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge avait pourtant dit que ce serait une rentrée normale. Or, ce ne sera pas le cas. Les étudiants devront porter un masque dans les aires communes, mais pas en classe. Le passeport vaccinal sera aussi requis pour certaines activités parascolaires. C’est possiblement la mesure annoncée mercredi qui a fait le plus de mécontentement. On ne connaît pas pour l’instant les activités visées.»