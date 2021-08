Bilan de la COVID-19, mardi | 234 nouvelles infections, aucun nouveau décès

Le Québec a recensé 234 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures.

On compte 1909 cas actifs dans la province.

Aucun décès n'est ajouté au bilan, mais on note une augmentation de sept hospitalisations et une hausse de quatre cas aux soins intensifs.

Plus de 72 % des Québécois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.

Lundi, plus de 40 000 doses de vaccins ont été administrées.

Bilan complet de la situation au Québec

➡️ Décès: Québec ne rapporte aucun décès au cours des 24 dernières heures;

➡️ Un total de 11 241 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie; 1 décès a été retiré du cumulatif puisqu'il a été démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19;

➡️ Nouveaux cas: 234 nouvelles infections de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures;

➡️ Total de cas positifs depuis le début de la pandémie: 379 673 cas positifs;

➡️ Hospitalisations: 62 personnes sont hospitalisées, une augmentation de 7 par rapport à la veille;

➡️ Soins intensifs: 18 personnes sont toujours aux soins intensifs, une augmentation de 4 par rapport à la veille;

➡️ Rétablissement: 366 523 personnes se sont rétablies de la COVID-19;

➡️ Tests de dépistage: 13 325 tests de dépistage ont été effectués le 8 août;

➡️ Vaccin contre la COVID-19: en date du 10 août: 40 691 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures et 852 avant le 9 août, pour un total de 11 534 844 doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

➡️ Vaccins administrés hors Québec: 45 633 doses ont été administrées hors Québec pour un total cumulé de 11 580 477.

➡️ Doses reçues: un total de 13 345 879 doses ont été reçues jusqu'à maintenant.

➡️ Doses attendues: 167 310 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui représente le total des livraisons attendues cette semaine. Comme annoncé, cette livraison était la dernière à recevoir.