Vaccin contre la COVID-19 | Montréal veut accueillir la nouvelle usine de Moderna

«Nous n'avons pas choisi le temps de la pandémie et c'est évident que nous ne choisirons pas non plus le moment de la prochaine, mais il y a une chose que nous pouvons choisir, c'est d'être mieux préparés et d'être plus résilients et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait dans les derniers mois»