Passeport vaccinal | Les grandes orientations seront connues aujourd’hui

Alors que l’on procédera à la présentation du passeport vaccinal cet après-midi en conférence de presse, le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, était en entretien avec Louis Lacroix mardi matin.

Bien qu’on croit que l’implantation du passeport se fera surtout pour les bars et les restaurants, il demeure que le groupe d’âge le plus à risque actuellement est les moins de 40 ans puisque plus de 25% d’entre eux n’ont pas encore reçu même de première dose du vaccin selon le Dr De Serres.