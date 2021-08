Poules pondeuses | Un élevage qui n'est pas sans risque

«Évidemment, à la SPCA, on se préoccupe du bien-être animal et des risques que ça cause pour le bien-être des poules qui sont des animaux relativement fragiles. Elles ont besoin de soins vétérinaires spécialisés et d’un abri qui peut les protéger des intempéries extrêmes qu’on connaît ici au Québec. Donc, un poulailler isolé avec lampes chauffantes. Ce sont des animaux qui sont à risque de subir de la négligence. Il y a un risque d’abandon important parce qu’il y a peu de gens qui veulent garder leurs poules pendant les 15 ans que ça peut vivre. D’ailleurs, on le voit, à la SPCA, on reçoit les poules et les coqs abandonnés de Montréal»