Le Québec recense 218 nouveaux cas de COVID-19, vendredi.

On compte 1558 cas actifs dans la province.

Un décès s'ajoute au bilan.

Quant hospitalisations, elles sont en légère baisse : 57 patients, dont 15 sont aux soins intensifs.

Près de 52 000 doses de vaccins ont été injectées la veille.

Plus de 70 pour cent des Québécois de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.