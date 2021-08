Deux décès causés par la légionellose à Montréal | «Elle est causée par une bactérie particulière qui se retrouve parfois dans l’eau»

La forme la plus fréquente de légionellose cause donc une infection aiguë des poumons, comme une pneumonie, et peut entraîner une forte fièvre, des frissons, de la toux, de la fatigue, des douleurs musculaires et une perte d’appétit.

Notons que la plupart des personnes affectées sont hospitalisées, puisque c’est une maladie avec des symptômes graves.