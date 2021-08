Découverte scientifique à Shawinigan | Une protéine qui différencie la population vaccinée de celle infectée par la COVID-19

«C’est une protéine située à l’intérieur du virus. Quand on reçoit un vaccin à l’ARN, on se met à produire une protéine F, qui est le petit pique autour du virus. Des tests existants permettaient de détecter cette protéine en pique. La différence? Nous pouvons détecter la protéine à l’intérieur du virus, et que l’on ne retrouve pas dans les vaccins contre la COVID-19. Cela permet de savoir si une personne a été en contact avec le virus et pas seulement avec le vaccin. Ça permettrait notamment de faire une carte des Québécois infectés par le virus.»