Bilan de la COVID-19 au Québec | 501 nouveaux cas lors des trois derniers jours

Le Québec recense 501 nouveaux cas de COVID-19 pour les trois derniers jours, dont 154 dimanche.

On compte 1106 infections actives dans la province.

Aucun décès supplémentaire n'est ajouté au bilan.

Quant aux hospitalisations, elles sont stables. Les autorités rapportent 61 personnes hospitalisées, soit une de plus que vendredi. Parmi elles, 17 patients sont aux soins intensifs, soit un nombre inchangé.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne sur Twitter que 53 pour cent des nouveaux cas ont été identifiés chez les 20-39 ans, où le taux de vaccination est le plus bas.

Plus de 84 pour cent des Québécois de 12 ans et plus ont reçu une dose de vaccin et 68 pour cent sont adéquatement vaccinés.

M. Dubé indique qu'il reste 352 000 rendez-vous de 2e dose à devancer avant le 1er septembre.

Seulement 38 000 doses ont été injectées la veille.