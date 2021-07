Au Québec | «Un récent baby-boom fragilise encore plus le réseaux de la santé»

«C’est difficile pour tout le monde, d’un bout à l’autre de la province. Nous étions déjà à la limite de nos capacités, même avant la pandémie. Le personnel était fragile. La pandémie a mis beaucoup de pression sur le système et les infirmières sont très sollicitées en raisons des nouveaux services offerts. Et là arrive un baby-boom. En effet, il y a une augmentation des naissances depuis quelques mois. Ça vient juste de commencer. Même les infirmières sont plus enceintes. Et cela fragilise encore plus le réseaux de la santé.»